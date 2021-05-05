İpekyolu'nda "prestij cadde" çalışması

Van'ın İpekyolu Belediyesi PTT Caddesi'nde yenileme çalışmalarına başladı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi PTT Caddesi'nde yenileme çalışmalarına başladı.

Belediye ekipleri, kentin en işlek yerlerinden PTT Caddesi'ni "Prestij Cadde"ye dönüştürmek için çalışma başlattı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, projeyle caddenin güzel bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Uygulama safhasında kış şartlarına uygun ve kullanışlı malzemelerin kullanılacağını belirten Aslan, projenin tamamlanmasıyla kentin kaliteli ve işlevsel bir caddeye kavuşacağını ifade etti.

Aslan, proje kapsamında yaya kaldırımları, araç yolu yenilenmesi, tente uygulaması, dekoratif sokak aydınlatmaları, cephe iyileştirmeleri ve peyzaj çalışması yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol