İpekyolu'nda "prestij cadde" çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İpekyolu'nda "prestij cadde" çalışması

İpekyolu'nda 'prestij cadde' çalışması
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu Belediyesi PTT Caddesi'nde yenileme çalışmalarına başladı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi PTT Caddesi'nde yenileme çalışmalarına başladı.

Belediye ekipleri, kentin en işlek yerlerinden PTT Caddesi'ni "Prestij Cadde"ye dönüştürmek için çalışma başlattı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, projeyle caddenin güzel bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Uygulama safhasında kış şartlarına uygun ve kullanışlı malzemelerin kullanılacağını belirten Aslan, projenin tamamlanmasıyla kentin kaliteli ve işlevsel bir caddeye kavuşacağını ifade etti.

Aslan, proje kapsamında yaya kaldırımları, araç yolu yenilenmesi, tente uygulaması, dekoratif sokak aydınlatmaları, cephe iyileştirmeleri ve peyzaj çalışması yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi
Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi
Van Gölü'ndeki 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında 5 kişi tahliye edildi
Van Gölü'ndeki 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında 5 kişi tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Cem Yılmaz Seren Serengil
Spor Gomes Diego Ozan Tufan Gökhan Töre Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İpekyolu'nda "prestij cadde" çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 14:32:04. #1.16#

title