İpekyolu'nda kaldırım ve yol işgali denetimi

27.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:37

Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yol ve kaldırım işgali yapan seyyar satıcı ve iş yeri sahiplerine yönelik denetim yaptı.



Yayaların ve sürücülerin hakkı olan yol ve kaldırımların, işgal edilmemesi için denetimler yapan ekipler, Yüzbaşıoğlu Caddesi üzerinde bulunan esnafları uyararak, bazı seyyar satıcılara ve iş yeri sahiplerine Kabahatler Kanunu gereği cezai işlem uyguladı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetim yapan ekipler, yayaların ve araçların geçiş hakkını göz önünde bulundurarak, daha önce de uyarılarda bulunulan bazı iş yerlerinin kaldırım işgaline devam etmeleri sebebiyle cezai işlem uyguladı.



Denetimlerde, iş yerleri tarafından yaya yoluna bırakılan malzemeler de kaldırıldı. İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, asıl amacın ceza keserek esnafı zor durumda bırakmak olmadığını, halkın güvenliğini ve esenliğini tehdit eden her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırmakla sorumlu olduklarını vurgulayarak, denetimlerine ara vermeden devam edeceklerini bildirdi. - VAN

Kaynak: İHA