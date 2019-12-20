İpekyolu'nda 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı

20.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:00

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' toplantısı yapıldı.



İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, kamu kurum müdürleri katıldı. Toplantıda hayata geçirilen 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin şekilde uygulanmasını sağlamaya ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesine yönelik konular masaya yatırıldı. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının ortak çalışması sonucu hazırlanan 2020-2021 yılları "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" ile belediyeye verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesini ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi konuları ele alındı.



İpekyolu'nda aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi için kurum ve kuruluşlarla birlikte üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları ivedilikle yerine getireceklerini kaydeden Başkan Vekili Aslan, sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti. - VAN

Kaynak: İHA