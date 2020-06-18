İpekyolu'nda çöp kutuları dezenfekte ediliyor İpekyolu Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçedeki çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.

İpekyolu Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçedeki çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan temizlik çalışmaları kapsamında, çöplerin alındığı konteynerler önce yıkama makinesi ile yıkanıyor daha sonra da dezenfekte ediliyor.

Ekipler ayrıca cadde, sokak, meydan ve parklarda da dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: AA