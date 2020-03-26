İpekyolu'nda caddeler köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte edildi Van Büyükşehir ile İpekyolu belediyeleri tarafından korona virüse karşı caddeler köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

Van Büyükşehir ile İpekyolu belediyeleri tarafından korona virüse karşı caddeler köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda harekete geçen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, halkın yoğun olarak kullanıldığı Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde deterjanlı ve dezenfektanlı su ile yıkama faaliyetlerine başladı. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bu yıl çok ağır bir kışı geride bıraktıklarını belirterek, "Kış biter bitmez maalesef korona salgını dünyayı sardı. Bir taraftan kıştan çıkışımızın temizliğini yapıyor bir taraftan da bu virüse karşı dezenfekte çalışmalarını belediyelerimiz vasıtası ile yürütüyoruz. Bugün de İpekyolu ve büyükşehir belediyelerimiz ortak çalışarak ana caddeleri deterjanlarla yıkamaya çalışıyor. Her yer dezenfekte ediliyor. Bu çalışmalarımız sürekli devam edecek. Biz bu salgın boyunca sakinleşen sokakları da temizlik için bir fırsat biliyoruz ve bütün hemşehrilerimize evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle vefa gruplarımız ile belediyelerimiz, Kızılay, AFAD, kaymakamlıklar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, 65 yaş üstü büyüklerimizin emrindedir. En ufak bir taleplerinin dahi olması durumda telefonla ulaştıkları takdirde talepleri hızla yerine getirilecektir" dedi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da, tüm dünyada etkili olan ve ülkemizde de etkisini devam ettiren korona virüse karşı tüm cadde ve sokakları dezenfekte ettiklerini belirterek, "Bu bağlamda bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle İpekyolu'ndaki hemşehrilerimden bir istirhamım var. Sağlık Bakanlığımızın, İl Sağlık Müdürlüğümüzün ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün aldığı kararlara mutlaka ama mutlaka uymalarını rica ediyorum. Ülkemizin, ilçemizin ve kendi sağlıkları açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kararlara İpekyolu'ndaki hemşehrilerim yüzde 80 oranında uyduğunu müşahede etmiş bulunuyoruz. Ben de hemşehrilerime evde kal İpekyolu diyorum. Kritik olarak kabul edilen bu haftayı da evimizde geçirirsek, hem ülkemiz hem de ilçemiz kazanmış olacak. İpekyolu Kaymakamlığı bünyesinde kurulan 'Vefa Destek Grubu' ile 65 yaş ve üstü hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılayarak, evde kalmaları noktasında bizlere yardımcı olduklarını görüyorum. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum ve tekrardan evde kal İpekyolu diyorum" ifadelerini kullandı.

Ekiplerin Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde başlattıkları çalışmaların daha sonra diğer cadde ve sokaklarda da devam edeceği bildirildi. - VAN

Kaynak: İHA