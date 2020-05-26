İpekyolu'nda balkonda tarım dönemi Van'ın İpekyolu Belediyesi, çiftçilere yönelik başlatmış olduğu destek çalışmalarının yanı sıra apartman sakinlerini de tarımsal üretime teşvik etmek amacıyla yeni bir proje hayata geçiriyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, çiftçilere yönelik başlatmış olduğu destek çalışmalarının yanı sıra apartman sakinlerini de tarımsal üretime teşvik etmek amacıyla yeni bir proje hayata geçiriyor.

İpekyolu Belediyesi, evinin balkonunda, terasında ya da bahçesinde sebze yetiştirmek isteyenlere ücretsiz fide dağıtıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından domates, salatalık, biber ve patlıcandan oluşan binlerce fide, ilçe sınırlarında ikamet eden vatandaşlara dağıtılacak. Evlerinden çıkamayan vatandaşların ise İpekyolu Belediyesinin 0538 963 65 65 numaralı WhatsApp iletişim hattına adres ve iletişim bilgilerini bırakarak fide alabilecekleri belirtildi. Ayrıca WhatsApp iletişim hattına başvuru yapan ilk 50 kişi arasından hasat dönemi en iyi sebze yetiştiren 3 kişiye sürpriz hediyeler verileceği bildirildi.

Bütün dünyayı saran korona virüs salgını sebebiyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara hem bir uğraş oluşturmak hem de evlerinde tarım yapma imkanı sağlamak amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Sosyal yaşamın kısıtlandığı, milyonlarca kişinin evlerine kapanmak zorunda kaldığı Covid-19 salgını sürecinde evde tarım yapmak bir başka anlam kazandı. Taze ve güvenilir gıdayı kendi eliyle üretmek isteyen ya da izolasyon koşullarını fırsata çevirmek isteyenlere destek olmak amacıyla belediye olarak bizlerde vatandaşlarımıza fide dağıtarak bu zorlu süreçte balkon tarımına katkı sunmak istiyoruz. Bu amaçla ekiplerimiz aracılığıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlarımıza kendi ellerimizle fide dağıtımı yapacağız. Dünyada balkon tarımının birçok örneğinin olduğunu biliyoruz. Bu şekilde bir etkinlik yaparak balkon tarımını ilerleyen zamanlarda da kalıcı hale getirmek istiyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA