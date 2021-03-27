İpekyolu'nda bahar temizliği
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İpekyolu'nda bahar temizliği

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İpekyolu'nda bahar temizliği

Van'ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu temizlik çalışması yaptı.

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Van'ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu temizlik çalışması yaptı.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri hafta sonu da bahar temizliğine devam etti. Ekipler, kentin en işlek yerlerinden olan Şerefiye Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde 35 personelle yıkama ve vakumlu süpürge araçlarıyla temizlik yaptı. Sabahın erken saatlerinde başlayan temizlik çalışmaları kapsamında girdikleri mahallelerde gelişi güzel yerlere atılan ambalaj atıklarını, çeşitli evsel atıkları toplayan ve yolları temizleyen ekipler, yaklaşık 2 ton çöp topladı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediye olarak görüntü ve çevre kirliliğine neden olan atıkları ortadan kaldırmak ve vatandaşların temiz bir ilçede yaşamalarına olanak sağlamak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Cadde, sokak ve boş arazilere atılan çöpleri toplayarak ilçemizin çehresini güzelleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, çevreyi kirletmesinler. Çöpleri, çöp kutusuna atsınlar ve belirlenen alanlara bıraksınlar. İpekyolu Belediyesi sağlıklı bir gelecek için çevre koruma ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam edecek" denildi. - VAN

İpekyolu'nda bahar temizliği
İpekyolu'nda bahar temizliği
İpekyolu'nda bahar temizliği
İpekyolu'nda bahar temizliği
İpekyolu'nda bahar temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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