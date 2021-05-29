İpekyolu'nda Azerbaycan'ın kurtuluş coşkusu

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kardeş ülke Azerbaycan'ın kurtuluş coşkusunu kentin dört bir yanına astırdığı pankartlarla kutlamaya devam ediyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kardeş ülke Azerbaycan'ın kurtuluş coşkusunu kentin dört bir yanına astırdığı pankartlarla kutlamaya devam ediyor.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İpekyolu Belediyesi kentin değişik noktalarına Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla kutlama mesajı içeren pankartlar astı. Tarihsel süreç nedeniyle her ne kadar iki devlet olunsa da, 'tek millet iki devlet' olduklarını ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Azerbaycan Türkleri bundan tam 103 sene önce büyük bir kahramanlık göstermiştir. Azerbaycan'ı kurtarmak için yollara düşen ve bugünleri tüm toplum olarak yaşamamızı sağlayan, geçmişten günümüze tek yürek olduğumuz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum" dedi.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünde, İpekyolu Belediyesi kutlamalara "tek millet iki devlet" vurgusunu pekiştirici bir dizi etkinlik de düzenledi. Belediye sosyal medya hesapları ile web sitesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın kutlama mesajı sonrası, kurtuluş gününe yönelik düzenlenen konferans ve Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı kutlama programı ile kentin dört bir yanına kardeşliği pekiştirici içerikleri bulunan pankartlar asılarak, Azerbaycan'daki kutlamalara İpekyolu'ndan da eşlik edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı