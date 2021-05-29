İpekyolu'nda Azerbaycan'ın kurtuluş coşkusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İpekyolu'nda Azerbaycan'ın kurtuluş coşkusu

İpekyolu'nda Azerbaycan'ın kurtuluş coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kardeş ülke Azerbaycan'ın kurtuluş coşkusunu kentin dört bir yanına astırdığı pankartlarla kutlamaya devam ediyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kardeş ülke Azerbaycan'ın kurtuluş coşkusunu kentin dört bir yanına astırdığı pankartlarla kutlamaya devam ediyor.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İpekyolu Belediyesi kentin değişik noktalarına Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla kutlama mesajı içeren pankartlar astı. Tarihsel süreç nedeniyle her ne kadar iki devlet olunsa da, 'tek millet iki devlet' olduklarını ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Azerbaycan Türkleri bundan tam 103 sene önce büyük bir kahramanlık göstermiştir. Azerbaycan'ı kurtarmak için yollara düşen ve bugünleri tüm toplum olarak yaşamamızı sağlayan, geçmişten günümüze tek yürek olduğumuz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum" dedi.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünde, İpekyolu Belediyesi kutlamalara "tek millet iki devlet" vurgusunu pekiştirici bir dizi etkinlik de düzenledi. Belediye sosyal medya hesapları ile web sitesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın kutlama mesajı sonrası, kurtuluş gününe yönelik düzenlenen konferans ve Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı kutlama programı ile kentin dört bir yanına kardeşliği pekiştirici içerikleri bulunan pankartlar asılarak, Azerbaycan'daki kutlamalara İpekyolu'ndan da eşlik edildi. - VAN

İpekyolu'nda Azerbaycan'ın kurtuluş coşkusu
İpekyolu'nda Azerbaycan'ın kurtuluş coşkusu
İpekyolu'nda Azerbaycan'ın kurtuluş coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Organize suç örgütü elebaşı Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Organize suç örgütü elebaşı Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Adnan Menderes Binali Yıldırım Mustafa Sarıgül
Magazin Murat Boz Oğuzhan Koç Prens Harry Demet Akalın
Spor Gervinho Arda Turan Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İpekyolu'nda Azerbaycan'ın kurtuluş coşkusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 12:53:31. #1.16#

title