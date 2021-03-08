İpekyolu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
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İpekyolu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

08.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:05
İpekyolu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Van'ın İpekyolu Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Belediyeye bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin ilki belediye hizmet binası konferans salonunda gerçekleşti. Etkinliğe İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediye başkan yardımcıları ve kadın personeller katıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından mor ve pembe renklerle süslenen salonda müzikli mini bir kokteyl düzenlenirken, Kaymakam Aslan tarafından ise kadın çalışanlara günün anısına karanfil ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

"Çocuklarınıza kadın ve erkeklerin eşit olduğunu öğretin"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, yüz yıl önce 'Emekçi Kadınlar Günü' olarak kutlanan 8 Mart'ı yüz yıl sonra kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Hepinizin annesi var, annesiniz, anne adayısınız sizden bir şey rica ediyorum. Çocuklarınızı yetiştirirken erkek ve kadının eşit olduğunu ve kadınlara el kaldırılmayacağını öğretin. En önemli eğitim budur. Daha iyi şartlarda, sosyal koşullarda yaşamak istiyorsanız her şey sizin elinizdedir. Sizlerle bu özel günü kutladığım için çok mutlu oldum" dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından daha sonra Kadınlar Günü'nün önemine dikkat çekmek için kentin işlek yerlerinden olan Maraş ve Cumhuriyet caddelerinin farklı noktalarında stantlar kuruldu. Burada kadınlara belediye personelleri tarafından karanfiller dağıtıldı.

Son olarak İpekyolu Belediyesine bağlı Engelsiz Yaşam Akademisi'ndeki kadın öğretmenlere ve personellere ise gül dağıtıldı. - VAN

İpekyolu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
İpekyolu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
İpekyolu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
İpekyolu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
İpekyolu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
İpekyolu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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