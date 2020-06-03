İpekyolu'nda 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İpekyolu ilçesinde 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
03.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:51
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İpekyolu ilçesinde 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesi kırsal kesiminde düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli şahıs ile birlikte 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. - VAN
Kaynak: İHA