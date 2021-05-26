İpekyolu Kaymakamlığından "Ayağa kalkmadığı için gözaltına alındı ve darp edildi" iddialarına yalanlama

Van'ın İpekyolu Kaymakamlığı, kaymakamın ziyareti sırasında bir kamu görevlisinin ayağa kalkmadığı için gözaltına alındığı ve darp edildiği iddialarını yalanlayarak, "Gerek sosyal medya hesaplarında, gerekse yerel ve ulusal basında yapılan asılsız haberlerle amaçlanan Türkiye Cumhuriyeti...

Van'ın İpekyolu Kaymakamlığı, kaymakamın ziyareti sırasında bir kamu görevlisinin ayağa kalkmadığı için gözaltına alındığı ve darp edildiği iddialarını yalanlayarak, "Gerek sosyal medya hesaplarında, gerekse yerel ve ulusal basında yapılan asılsız haberlerle amaçlanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıpratma maksadı taşımaktadır" açıklamasını yaptı.

İpekyolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "24 Mayıs 2021 tarihinde İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın İpekyolu Şerif Onat Sosyal Hizmet Merkezi'nde incelemelerde bulunmak amacıyla ve üç gün öncesinden haber vermek suretiyle ilgili kurum ve personelini ziyaretinde Agit Demirkan isimli kamu görevlisi planlı ve kasıtlı bir eylem içerisine girerek, devletin otorite ve haysiyetini küçük düşürücü bir üslup sergilemiştir. Görgü tanıklarının ve şahitlerin ifadelerinde de belirtildiği üzere ilçemiz kaymakamının kurum personeli olan Agit Demirkan'dan kendisini tanıtmasını talep etmesi üzerine bahse konu olan kamu personeli ayaklarını uzatmış, uygunsuz bir şekilde oturarak Kaymakamımız Aslan'a hitaben 'Siz kimsiniz ki ben kendimi size tanıtacağım. Ben saygı duyacağım bir insana kendimi tanıtırım' şeklinde kamu görevlisine yakışmayacak bir üslupla cevap vererek, saldırgan ve agresif tavırlar sergilemiştir. Daha önceden de birçok adli ve idari soruşturması olan ve provokatif eylemlerine devam eden şahıs, kaymakamımız odadan çıktıktan sonra da 'Benim vergimle bana kimse artistlik yapamaz' dedikten sonra cama vurarak agresif tutum ve davranışlarını devam ettirmiştir. Bunun üzerine kurum idaresinin şikayeti ile kendisine ve çevresine zarar verebileceği ihtimaline karşın kurumun huzur ve sükununu bozduğu gerekçesiyle yasal prosedür izlenerek kurumdan uzaklaştırılan ilgili şahıs, ifadesinin alınmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakılmıştır. Muhtelif basın yayın kuruluşları ve internet hesaplarında belirtildiği gibi 'Ayağa kalkmadığı için gözaltına alındı ve darp edildi' şeklindeki iddialar tamamıyla iftiradan ibarettir. Ayrıca 'Ayağa kalkmayan bir insanın gözaltına alınması' şeklindeki maksatlı ve dedikodudan ibaret haberlere itibar edilmesi de akla ve mantığa aykırıdır. Gerek sosyal medya hesaplarında, gerekse yerel ve ulusal basında yapılan asılsız haberlerle amaçlanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıpratma maksadı taşımaktadır. Konu ile ilgili adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı