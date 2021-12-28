İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydın, muhtarlarla buluştu

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İpekyolu ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Aydın, muhtarlık müessesinin demokrasinin, yönetim anlayışının, kültürün ve toplumsal yaşamın önemli yapı taşlarından olduğunu söyledi.

Muhtarların mahallelerinde devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Kamu hizmetlerinin halkımıza ulaşmasında öncü rol alan muhtarlarımızın mahalleleriyle ilgili sorunlarda ısrarla bize başvurmalarını istiyoruz. Hiçbir mahalleyi birbirinden ayırmıyoruz. İhtiyaçlar doğrultusunda mahallelerimizde farklı hizmetlerimiz, projelerimiz oldu. Çalışmalarımız devam ediyor. Birlikte çalışarak daha modern bir İpekyolu inşa etmek istiyoruz. Mahallelerimizdeki sıkıntıları, sorunları biliyoruz. Yatırım planımıza aldığımız birçok projeyi yeni yılda hayata geçireceğiz."

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise muhtarlarla zaman zaman kapsamlı toplantılar yaptıklarını belirterek, "Bu tür toplantıların artarak devam etmesini temenni ediyorum. Kaymakamımızın gayretlerine yakından şahit oluyoruz. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayreti içindeyiz." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da "Kaymakamımız hemşerilerimizle yakın diyalog içinde. Milletvekilleriyle beraber projelerin ve tesislerin Van'a kazandırılması için birçok kez Ankara'ya gitti. İlçemize yapılacak projeler bizim için sevindirici. Van'ın sorunlarına çözüm üretme gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Muhtarlar da mahallelerindeki sorunları dile getirdi.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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