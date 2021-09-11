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İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydın görevine başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydın görevine başladı

Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak atanan İhsan Emre Aydın göre başladı.

Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak atanan İhsan Emre Aydın göre başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak atanan İhsan Emre Aydın, geldiği kurum önünde belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılandı. Belediye toplantı ve konferans salonunda başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya gelen kaymakam Aydın, kurum ve birimler arasında eşgüdümle çalışmanın önemine değinerek, "Çalışma prensiplerimizin en başında vatandaş ve hizmet odaklı olmamız geliyor. Kentimize hizmetlerimizi ulaştırırken toplumun tüm bireylerine ulaşacağız. Vatandaşlarımıza, hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet edebilmek için elimizden gelen tüm gayreti başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve memurlarımız dahil hep birlikte hiç birimiz birbirimizden kopmadan en iyi şekilde hizmet etmenin gayretini göstereceğiz. Kurumsal temsiliyeti arttıracağımız çalışmalarımıza en kısa sürede başlayacağız. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamda bu görevi bana tevdi eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

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Haber: İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydın görevine başladı - Haberler
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