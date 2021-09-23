İpekyolu Kaymakamı Aydın çalışmaları denetledi

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, çalışma alanlarını inceledi.

İlk olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı seramik atölyesini ziyaret eden Aydın, faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Aydın, gerek endüstriyel ve gerekse de geleneksel anlamda çok yönlü bir sanat olan seramik sanatını yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Daha sonra Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı kurslar ve Alipaşa Kadın Spor Merkezinde incelemelerini sürdüren Aydın, kadınların toplumun her alanında aktif ve görünür olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Kadınlarımızın gerek toplumsal gerekse iktisadi açıdan kalkınmada aktif rol üstlenmelerinin önemine yürekten inanıyoruz. Belediyemizce gerçekleştirilen bu projelerimizi daha da geliştirip, kapasitesini arttırarak, kadınlarımıza vermiş olduğumuz desteği arttırmayı hedefliyoruz." dedi.