İpekyolu Kaymakamı Aslan'ın bayram ziyaretleri
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İpekyolu Kaymakamı Aslan'ın bayram ziyaretleri

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Kurban Bayramı dolayısıyla bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

İpekyolu Kaymakamı Aslan'ın bayram ziyaretleri
31.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:40

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Kurban Bayramı dolayısıyla bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan Jandarma Binbaşı Mustafa Şamil Görücü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Aslan, jandarma personelinin bayramını kutladı.

Daha sonra Görücü ile İki Nisan Polis Merkezi'ne geçerek polislerle bayramlaşan Aslan, merkezin önündeki vatandaşların bayramını kutladı, çocuklara hediye dağıttı.

İlçede ikamet eden Mercan Yakın'ı evinde ziyaret eden Aslan, 2012'de Bingöl'de şehit olan Kayhan Kahraman'ın ailesiyle bir araya geldi.

Aslan, her zaman şehit ailelerinin yanında yer aldıklarını ve kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bazı mahallelerde düzenlediği müzikli etkinliğe katılan Aslan, çocuklara dondurma ve balon dağıttı.

Kaynak: AA

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