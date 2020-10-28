İpekyolu Kaymakamı Aslan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Vekili Sinan Aslan, mesajında, "Cumhuriyet, yüce milletimizin sarsılmaz bir iradeyle elde ettiği zaferin ardından yükselen değer olarak bizleri kucaklamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının güçlükleri bir bir aşarak yükselttiği bu değer, bugün milletimizin her bireyinin benimsediği ortak bir irade olmuştur. Bugün ülkemizde özgür, bağımsız, hür bir şekilde yaşıyorsak, bu Cumhuriyetin sayesindedir. Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, Türk milletinin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir. Yüzyıllar boyunca hüküm süren bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen Cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz bir şekilde ifade ettiği 'Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramımızın 97'nci yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı