İpekyolu Kaymakamı Aslan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İpekyolu Kaymakamı Aslan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

28.10.2020 17:04 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:09
İpekyolu Kaymakamı Aslan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Vekili Sinan Aslan, mesajında, "Cumhuriyet, yüce milletimizin sarsılmaz bir iradeyle elde ettiği zaferin ardından yükselen değer olarak bizleri kucaklamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının güçlükleri bir bir aşarak yükselttiği bu değer, bugün milletimizin her bireyinin benimsediği ortak bir irade olmuştur. Bugün ülkemizde özgür, bağımsız, hür bir şekilde yaşıyorsak, bu Cumhuriyetin sayesindedir. Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, Türk milletinin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir. Yüzyıllar boyunca hüküm süren bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen Cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz bir şekilde ifade ettiği 'Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramımızın 97'nci yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" dedi. - VAN

İpekyolu Kaymakamı Aslan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Destici Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Çağla Şıkel Birkan Sokullu Aras Bulut İynemli
Spor Metin Oktay Eddie Newton Cüneyt Çakır Arda Kardeşler Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Hatay Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İpekyolu Kaymakamı Aslan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 17:18:18. #1.15#
title