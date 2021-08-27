İpekyolu ilçesinin derslik sorunu çözülüyor

İpekyolu ilçesinin derslik sorunu çözülüyor Van'da okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor Van'ın İpekyolu ilçesinde yıllardır adeta kangren haline gelen derslik sorunu çözülüyor.

İpekyolu ilçesinin derslik sorunu çözülüyor

Van'da okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde yıllardır adeta kangren haline gelen derslik sorunu çözülüyor.

Göreve gelir gelmez özellikle okullarda yüz yüze eğitimin yeniden başlaması için yoğun bir çaba içerisinde olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bunun yanı sıra illerin okul ihtiyaçlarına yönelik de kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu bağlamda, Van iline 21 yeni okulun müjdesini veren Bakan Özer, Van'da yapılacak eğitim yatırımlarının kentin derslik ihtiyacını büyük ölçüde gidereceğini belirtmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Van'da 21 okulun yapılacağı müjdesi kente sevinçle karşılanırken, en çok okulun yapılacağı İpekyolu ilçesinde ise yıllardır süren derslik sorununun çözüleceği belirtildi.

İpekyolu ilçesinde yapımı devam eden 32 derslikli Van Kulu İlkokulu inşaatındaki çalışmaları gezen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nevzat Taşdemir, pandemi ile birlikte Van ve ilçelerindeki tüm okullarda tadilat, onarım, doğalgaz dönüşümü gibi yapım işlerine giriştiklerini ifade ederek, "Şu anda başlattığımız ve hala devam eden 17 okul inşaatımız var. Bunun dışında bakanımızın müjdesini verdiği 21 okulun inşaatına başlayacağız. Onlar için de hazırlık aşamasındayız. Bu başlattığımız okullar inşallah 2022 yılı içerisinde bitecek ve çocuklarımızın eğitim öğretimine sunulacak. Diğer 21 okulumuzu ise yine 2021 yılı içerisinde başlatıp 2022 yılı içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Ayrıca tadilat ve onarım gerektiren okullarımız vardı. Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı tamamlayıp, tüm okullarımızı 6 Eylül'e hazırladık. Ayrıca şu anda yapılan ve yapılacak olan okullarımızın tamamı depreme dayanıklı olarak yapılıp, çift asansörle hizmet verecektir" dedi.

Van'da en büyük derslik sıkıntısının İpekyolu ilçesinde yaşandığını vurgulayan Taşdemir, "Şimdiye kadar en büyük derslik sıkıntısı İpekyolu ilçesindeydi. Bulunduğunuz nokta İpekyolu ilçesine bağlı Van Kulu İlkokulundaki sınıflarımızın mevcutları çok yüksekti. Bunun gibi ilçemizin birçok yerinde okul ihtiyacımız vardı. Burada yapacağımız 6 okul ile ilçedeki derslik sorunu çözülmüş olacak" ifadelerini kullandı.

Korona virüs pandemisi nedeniyle öğretmenlerin ve öğrencilerin büyük sıkıntı yaşadığını dile getiren Taşdemir, "Okullarımızdan, tebeşir kokusundan, tahta kokusundan, eğitim öğretimden uzak kaldık. Dersleri EBA üzerinden veya canlı yayınlarla yapmaya çalıştık. Çocuklarımız sosyalleşme konusunda sıkıntı yaşadılar. İnşallah 6 Eylül ile birlikte velilerimiz, çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve bizler okullarımıza kavuşacağız" diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz