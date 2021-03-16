İpekyolu ilçesinde kontrollü normalleşme denetimi

VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeni kontrollü normalleşme kapsamında yeme ve içme yerlerini denetledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanmaya başlayan "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında başlatılan denetimler, İpekyolu ilçesinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan öncülüğünde kurum amirleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, belediye zabıtası, meslek odaları ile ilçe denetim ekipleri tarafından oluşan 170'i alt ekip olmak üzere bin kişilik ekiple kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor. Oluşturulan ekipler, ilçedeki ticari taksiler, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, pazar yerleri, manav, lokanta, restoran, çay ocakları, otel, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde kapsamlı denetimler yapıyor.

Gıda kontrol ekipleri 5 bin 300 denetim gerçekleştirdi

İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de rutin gıda denetimlerinin yanı sıra salgın hakkında bilgilendirme çalışmaları yaparak, Vanlı tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimlerini daha da sıklaştırdı. Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda kontrol ekipleri tarafından salgın başladığı günden itibaren hafta sonları da dahil olmak üzere bugüne kadar toplam 5 bin 300 gıda satış ve toplu tüketim yerinde denetim gerçekleştirilirken, bu denetimlerde 93 işletmeye idari işlem uygulandı.

"Salgınıyla ilgili detaylı bilgiler veriyoruz"

Gıda ve toplu tüketim denetimleriyle ilgili açıklama yapan İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nizamettin Yıldızbaş, "Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan'ın talimatlarıyla rutin denetimlerimize ek olarak 'Dinamik Denetim Süreci' denetimlerimiz de tüm yoğunluğu ve hassasiyetiyle sürüyor. İlçemizdeki işletmelerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığının kontrolü yapılırken, işletme sahipleri ve çalışanlarına salgınla ilgili alınması gereken tedbirler hakkında detaylı bilgiler veriliyor. İşletmelerimize özellikle insan sağlığını tehlikeye atacak tüm unsurların ortadan kaldırılmasını; maske, mesafe ve hijyen hususlarının esnetilmeden devam ettirilmesini hatırlatıyoruz. Gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan bu denetimlerin daha etkin ve sürdürülebilir olması için vatandaşlarımızdan gıda ile ilgili karşılaştıkları herhangi bir olumsuzluğu 7 gün 24 saat Alo 174 Gıda Hattına iletmelerini istiyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı