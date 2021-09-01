İpekyolu Film Ödülleri "Animasyon Ödülleri" Şafak Tavkul adına verilecek
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İpekyolu Film Ödülleri "Animasyon Ödülleri" Şafak Tavkul adına verilecek

İpekyolu Film Ödülleri 'Animasyon Ödülleri' Şafak Tavkul adına verilecek
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

İpekyolu Film Ödülleri "Animasyon Ödülleri" Şafak Tavkul adına verilecek.

İpekyolu Film Ödülleri "Animasyon Ödülleri" Şafak Tavkul adına verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri kapsamında, bu yıldan itibaren animasyon kategorisinde verilecek olan tüm ödüller "Şafak Tavkul Animasyon Ödülleri" olarak anılacak.

???????Yakın zamanda hayatını kaybeden Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM)'in kurucu üyelerinden animatör, ressam, müzisyen, yönetmen Şafak Tavkul, İpekyolu Film Ödülleri kapsamında birçok atölye düzenlemiş ve animasyon kategorisinde jüri üyeliği yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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