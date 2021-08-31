Yaya ve Araç Güvenliği için orta refüj etrafını panel çit ile kapatıyoruz
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Yaya ve Araç Güvenliği için orta refüj etrafını panel çit ile kapatıyoruz

Yaya ve Araç Güvenliği için orta refüj etrafını panel çit ile kapatıyoruz
Habermetre - Haberler | Toplum

Yaya ve Araç Güvenliği için orta refüj etrafını panel çit ile kapatıyoruz Fen İşleri Müdürlüğümüz Kontrolünde İpekyolu Caddesi orta refüj sulama sistemi ve çim ekimi çalışmaları devam ediyor.

Yaya ve Araç Güvenliği için orta refüj etrafını panel çit ile kapatıyoruz

Fen İşleri Müdürlüğümüz Kontrolünde İpekyolu Caddesi orta refüj sulama sistemi ve çim ekimi çalışmaları devam ediyor.

Çim ekiminden sonra yaya ve araç güvenliği için orta refüj etrafı panel çit ile kapatılacaktır.

Yaya ve Araç Güvenliği için orta refüj etrafını panel çit ile kapatıyoruz

Kaynak: Habermetre

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