Yaya ve Araç Güvenliği için orta refüj etrafını panel çit ile kapatıyoruz

Yaya ve Araç Güvenliği için orta refüj etrafını panel çit ile kapatıyoruz Fen İşleri Müdürlüğümüz Kontrolünde İpekyolu Caddesi orta refüj sulama sistemi ve çim ekimi çalışmaları devam ediyor.