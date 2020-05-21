İpekyolu Belediyesinin tarımsal desteği çiftçinin yüzünü güldürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İpekyolu Belediyesinin tarımsal desteği çiftçinin yüzünü güldürüyor

İpekyolu Belediyesinin tarımsal desteği çiftçinin yüzünü güldürüyor Van'ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün destek çalışmaları kapsamında çiftçilere 300 dekarlık ekim için nohut ile bin dekarlık ekim için de mısır tohumu desteği verildi.

21.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:00

İpekyolu Belediyesinin tarımsal desteği çiftçinin yüzünü güldürüyor

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün destek çalışmaları kapsamında çiftçilere 300 dekarlık ekim için nohut ile bin dekarlık ekim için de mısır tohumu desteği verildi.

Desteklerini bununla sınırlı tutmayan İpekyolu Belediyesi, ekipman ve ziraat mühendislerinden oluşan teknik desteği de çiftçilere ulaştırıyor. Birkaç yıl öncesine kadar bölgede önemi pek bilinmeyen silajlık mısırın çiftçilere ulaştırılması ile hayvancılık besisinde de verimliliğin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Mevcut tarıma ilave alternatif tarım desteği çalışmalarının hız kazandığı İpekyolu'nda; tohum desteğinin yanı sıra arpa, korunga, yonca ve buğday ekimi yapan çiftçilere makine ve ekipman desteği de veriliyor.

Belediyenin çiftçilere olan desteğinin ekim zamanıyla sınırlı tutulmayacağını belirten yetkililer, hasat zamanında da çiftçiye olan desteğin süreceğini dile getirdiler.

Yapılan desteklerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren çiftçiler ise İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkürlerini ilettiler.

İpekyolu Belediyesinin tarımsal desteği çiftçinin yüzünü güldürüyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak Haber
Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı Haber
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Haber
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı Haber
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
'Çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
"Çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Metin Oktay Emre Belözoğlu Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Adana Futbol Kayseri
Şu an buradasınız: İpekyolu Belediyesinin tarımsal desteği çiftçinin yüzünü güldürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 16:01:19. #1.15#
title