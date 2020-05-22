İpekyolu Belediyesinin düzenlediği yarışmaların kazananları belli oldu
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İpekyolu Belediyesinin düzenlediği yarışmaların kazananları belli oldu

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği "Denge Malan" ve "Yöresel Van Türküleri" yarışmaları ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün düzenlediği "Anneme Armağan Olsun" adlı ödüllü şiir yarışmalarında dereceye girenler ödüllerine kavuştu.

İpekyolu Belediyesinin düzenlediği yarışmaların kazananları belli oldu
22.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:49

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği "Denge Malan" ve "Yöresel Van Türküleri" yarışmaları ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün düzenlediği "Anneme Armağan Olsun" adlı ödüllü şiir yarışmalarında dereceye girenler ödüllerine kavuştu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği "Denge Malan" ses yarışmasında birinciliği Engin Dervişoğlu, "Yöresel Van Türküleri" yarışmasında ise birinciliği Ümit Erciş elde etti. Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Annem Armağan Olsun" adlı yarışmada ise Leyla Gündüz birinci, Haşem Baygümüş ikinci ve Zelya Yücel üçüncü oldu.

İpekyolu Belediyesi yetkililerince alanında uzman kişilerden oluşan komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren yarışmacılara ödüllerini İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan takdim etti.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Korona virüsle mücadele kapsamında başlatmış olduğumuz sosyal ve kültürel etkinliklerimizle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın evden çıkmayarak yarışabilecekleri ve keyif alarak hayatlarına renk katabilecekleri faaliyetler yapıyoruz. Ayrıca Van kültürünün popülerliğini arttırarak gelecek kuşaklara aktarılmasını ve hafızalarda yer etmesini sağlamak amacıyla bu tür kültür etkinliklerimizin faydalı olduğunu düşünüyorum. Yarışmada dereceye girenleri tebrik ediyorum. İpekyolu Belediyesi olarak ilerleyen günlerde de sosyal ve kültürel faaliyetlere devam etmeyi planlıyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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