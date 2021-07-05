İpekyolu Belediyesinden spor şenlikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İpekyolu Belediyesinden spor şenlikleri

İpekyolu Belediyesinden spor şenlikleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Van'ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen spor şenlikleri start aldı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen spor şenlikleri start aldı.

Pandemi nedeniyle spor yapamayan vatandaşlar için hafta sonu Kent Park'ta düzenlenen etkinlikte; dart, çuval yarışı, basketbol, halat çekme, paten kayma, bisiklet sürme gibi spor aktivitelerinin yanı sıra çelik çomak, ip atlama, istop, dokuz taş gibi birçok geleneksel oyun da oynandı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören spor şenliklerinde keyifli dakikalar yaşandı. Yarışmalar sonunda kazanan vatandaşlara forma, şapka gibi hediyeler verilerek tüm katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Celal Güneş, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte spordan uzak kalan çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlara keyifli dakikalar yaşatmanın yanı sıra spor kültürünü ilçenin her alanında hakim kılma gayreti içinde olduklarını söyledi. Güneş, "Şenliklerimiz yaz boyunca her hafta sonu 17.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Bütün vatandaşlarımızı bu etkinliklere katılmaya bekliyoruz" dedi. - VAN

İpekyolu Belediyesinden spor şenlikleri
İpekyolu Belediyesinden spor şenlikleri
İpekyolu Belediyesinden spor şenlikleri
İpekyolu Belediyesinden spor şenlikleri
İpekyolu Belediyesinden spor şenlikleri
İpekyolu Belediyesinden spor şenlikleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Seray Kaya Taner Ölmez Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Fatih Terim Burak Elmas Aziz Yıldırım Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İpekyolu Belediyesinden spor şenlikleri - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 10:41:50. #1.15#

title