İpekyolu Belediyesinden sokak konserleri
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İpekyolu Belediyesinden sokak konserleri

21.12.2020 09:09 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:13
İpekyolu Belediyesinden sokak konserleri

Van'ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs nedeniyle hafta sonunu evde geçiren ilçe sakinlerinin keyifli vakit geçirebilmeleri için mahalle ve sokaklarda mini konserler düzenledi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs nedeniyle hafta sonunu evde geçiren ilçe sakinlerinin keyifli vakit geçirebilmeleri için mahalle ve sokaklarda mini konserler düzenledi.

Kentteki alt ve üstyapı çalışmaları, prestij projeler, yeni açtığı yollar ve sokaklarla hizmetlerini sürdüren İpekyolu Belediyesi, kültürel ve sosyal faaliyetlerine de pandemi döneminde devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evlerinde kalan vatandaşların keyifli vakit geçirmesi için müzik sistemli araçlarla ilçeye bağlı cadde ve sokaklarda mini konser düzenledi. Kısıtlamaların ilk gününde Hafiziye Mahallesi'nde müzik dinletisi gerçekleştiren Vanlı müzisyenlerden oluşan grup, ikinci gününde ise; Şerefiye, Vali Mithat Bey ve Seyit Fehim Arvasi mahallesindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Türk Halk Müziği ile birlikte hareketli eserlerin seslendirildiği konsere mahalle sakinleri de balkonlara, pencerelere çıkarak halaylarla, alkışlarla eşlik ederken; bazı vatandaşlarda bu eğlenceli ve güzel anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Konserde aynı zamanda sık sık 'Evde Kal' çağrısı da yapıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, mini konser etkinliğinin kısıtlamalar sona erene kadar her hafta sonu farklı mahallelerde ve sokaklarda devam edeceğini belirterek; bu zorlu süreçte vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını ifade ettiler.

İlçe sakinleri de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye çalışanlarına teşekkür etti. - VAN

İpekyolu Belediyesinden sokak konserleri
İpekyolu Belediyesinden sokak konserleri
İpekyolu Belediyesinden sokak konserleri
İpekyolu Belediyesinden sokak konserleri
İpekyolu Belediyesinden sokak konserleri
İpekyolu Belediyesinden sokak konserleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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