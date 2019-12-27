İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanları için barınak

27.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:36

Van'ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmalarla ömrünü tamamlamış araç lastiklerinden sokak hayvanlarına 20 adet barınak yapıldı.



İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, ömrünü tamamlamış lastiklerden yapılan barınakların dağıtıldığı belirterek, "Barınaklar, böylelikle geri dönüşüme de kazandırılarak çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına hizmet ediyor. Ayrıca ilimizde çetin geçen kış mevsimini de göz önünde bulunduran belediyemiz, hayvanların yiyecek ve su bulmaları konusunu da hassasiyet göstererek barınaklara mama ve su takviyesinde de bulunuyor.



Barınak ve mama dağıtımına gönüllü olarak katılan hayvan severler; daha önce hayvanları beslemekte zorluk yaşadıklarını, mama bulamakta zorlandıklarını, ancak belediyemiz sayesinde çok hızlı bir şekilde hayvanlara yardım edebildiklerini dile getirerek, teşekkürlerini sundular. Belediyemiz, sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet vermeye ve bu anlamda çalışmalarına devam edecek" denildi. - VAN

Kaynak: İHA