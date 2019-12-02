İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanları için örnek çalışma

02.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:07

Van'ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında yeme-içme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Gönüllü vatandaşlarla birlikte her hafta farklı bir noktada besleme çalışması yapan ekipler, bu hafta da üniversite öğrencilerden oluşan gönüllülerle birlikte Sıhke Gölü ile Van Kalesi çevresinde sokak hayvanları için çalışma yaptı. Bütün hafta boyunca mesai yapan ekipler, bu hafta sonunda da üniversite öğrencileriyle birlikte sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu Sıhke Gölü ile Van Kalesi civarında hayvanlara yiyecek dağıttı.



Bu etkinlikler sayesinde insanlarla hayvanlar arasındaki bağın güçlenmesi hedeflenirken, gönüllü üniversite öğrencileri de herkesi bu duyarlı projede buluşmaya davet etti. Belediye ekipleriyle üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllüler, daha sonra Hayvan Bakım Evi'ne bir ziyaret gerçekleştirerek buradaki hasta ve yaralı hayvanları görme imkanı buldu.



İpekyolu Belediyesi, özellikle kış aylarında yiyecek ve içecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılamaya yönelik yürüttüğü projesini genişletilerek sürdürmeye devam edeceği belirtildi. Bu kapsamda sokak hayvanlarına umut olmak isteyen vatandaşların belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne müracaat ederek ekiplerle birlikte besleme çalışmalarına katılabileceği kaydedildi. - VAN

Kaynak: İHA