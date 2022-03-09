İpekyolu Belediyesinden Ramazan öncesi denetim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İpekyolu Belediyesinden Ramazan öncesi denetim

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
İpekyolu Belediyesinden Ramazan öncesi denetim

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ramazan ayı öncesi fırın ve tatlı imalathanelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ramazan ayı öncesi fırın ve tatlı imalathanelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ekipleri ramazan öncesinde denetimlerini artırdı.

Farklı noktalarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edildi, eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

Belediye ekipleri tarafından rutin denetimlerin devam edeceği bildirildi.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

İpekyolu, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title