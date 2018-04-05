İpekyolu Belediyesinden "Otizm Spektrum Bozuklukları" Semineri

Van merkez İpekyolu Belediyesi'nin, sağlıklı nesiller ve bireyler yetiştirmek amacıyla "Otizm spektrum bozuklukları" semineri verildi.

İpekyolu Belediyesi'nin, sağlıklı nesiller ve bireyler yetiştirmek amacıyla ve "Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle düzenlediği seminerlerin bu haftaki konusu "Otizm spektrum bozuklukları" idi. İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen ve Berivan Kültür-Sanat Merkezi' de verilen seminer, bu hafta Dr. Zeynep Betül Dilekcen ve Ebe Bircan Emer tarafından verildi. Seminerde "Otizm spektrum bozukluğu nedir, tedavisi, otizmli olan çocukların genel özellikleri nelerdir, otizm nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri"konularında açıklayıcı bilgiler verildi. Ayrıca katılımcılara düzenli olarak sağlık kuruluşlarına giderek sağlık kontrolü yaptırmaları ve uzmanlardan danışmanlık hizmeti almaları önerildi. - VAN