İpekyolu Belediyesinden 'online eğitim sistemi' projesi
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İpekyolu Belediyesinden 'online eğitim sistemi' projesi

Van'ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs nedeniyle okulların kapalı olduğu bu dönemde öğrencilerin eğitimini desteklemek ve onları geleceğe hazırlamak için "Online Eğitim Sistemi" projesi hazırladı.

İpekyolu Belediyesinden 'online eğitim sistemi' projesi
29.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:40

Van'ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs nedeniyle okulların kapalı olduğu bu dönemde öğrencilerin eğitimini desteklemek ve onları geleceğe hazırlamak için "Online Eğitim Sistemi" projesi hazırladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında 3 bin 500 öğrenciye eğitim ve öğretimlerini pekiştirmek için hazırlanan proje kapsamında eğitim kartları İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Proje ile okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim alan öğrencilerin derslerine destek olunması hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına yüzde yüz uygun eğitsel içeriği olan eğitim kartları, görsel ve işitsel materyalleri de içinde barındırıyor. Eğitim kartlarını alacak olan öğrenciler, www.ipekyoluokul.com adresine girerek kartlarda yer alan kullanıcı adı ve şifre ile evde, okulda, tatilde, istedikleri yerden cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerden konu çalışıp, bol bol test çözüp, deneme sınavı olabilecek.

Haftanın 7 günü ve 24 saat uzaktan erişim tekniği ile hazırlanmış olan web tabanlı online eğitim platformunda; ders kitapları, tarama ve kazanım testleri, deneme sınavları gibi materyallerin yanı sıra animasyonlar, filmler, deneyler, sözlük, atlas gibi görsel ve işitsel materyaller de yer alıyor. Öğrenciler, sunulan bu platformda istediği zaman istediği yerde kendi hızına göre öğrenme faaliyetini bireysel olarak gerçekleştirebilecek.

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a uzaktan eğitime katkılarından dolayı teşekkür ederek, "İnşallah bu eğitim kartları korona virüs döneminde evinde kalan öğrencilerimizin eğitimine olumlu bir katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan ise salgın nedeniyle eğitim öğretime uzaktan devam edildiğini hatırlatarak, "Geleceğin yöneticileri ve idarecileri olacak öğrencilerimizi bu sistemle destekleme kararı aldık. Başarının en önemli kuralı sistemli ve çok çalışmaktır. İpekyolu Belediyesi olarak bizde öğrencilerimizin eğitimine katkı sunmak adına böyle bir çalışma başlattık. Sosyal belediyecilik anlayışı ile bu tür çalışmalarımız devam edecek" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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