İpekyolu Belediyesinden köylerarası futbol turnuvası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İpekyolu Belediyesinden köylerarası futbol turnuvası

İpekyolu Belediyesinden köylerarası futbol turnuvası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen 'Köylerarası Futbol Turnuvası'nın startı bu hafta sonu verildi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen 'Köylerarası Futbol Turnuvası'nın startı bu hafta sonu verildi.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Köylerarası Futbol Turnuvası, bu hafta sonu oynanan maçla start aldı. İlçeye spor kültürünü hakim kılarak, sporu tabana yayma amacında olduklarını belirten İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Celal Güneş, organizasyonun baş mimarının İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan olduğunu belirterek, "Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan'a bu ligin düzenlenmesi için vermiş olduğu destek ve talimatlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu maçlarımız aracılığıyla kırsal ve kent merkezinde yaşayan insanlarımız bir araya gelerek sosyalleşme imkanı buluyor. Maçlarımız aracılığıyla insanlarımız kaynaşarak, toplumsal bir yapıya bürünüyor. Temennimiz maçların barış ve kardeşlik havası içinde geçmesidir" dedi.

22 takımın yarıştığı Köylerarası Futbol Turnuvası'nda tüm masrafların belediye tarafından karşılandığını belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Celal Güneş, "Turnuvamız 12-15, 16-18 ile 19 yaş ve üstü gruplarını kapsıyor. Maçlar Bostaniçi Semt Sahasında gerçekleşiyor. Müsabakaların ardından ilk 3 takımımıza çeşitli ödüller verilecek. Takımlarımızın müsabakalara gidiş ve gelişleri belediyemiz tarafından sağlanıyor. Ayrıca lige katılan tüm takımlara forma, şort ve krampondan oluşan spor malzemeleri dağıttık" ifadelerini kullandı.

Bu hafta sonu Baklatepe-Yalınağaç ve Aşağı Gölalan-Kevenli maçları ile startı verilen turnuvanın tamamlanmasıyla ilk üç takıma çeşitli ödüllerin verileceği belirtildi. - VAN

İpekyolu Belediyesinden köylerarası futbol turnuvası
İpekyolu Belediyesinden köylerarası futbol turnuvası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vahap Seçer Muharrem İnce Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Sertab Erener Burak Özçivit
Spor Balotelli Salih Uçan Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İpekyolu Belediyesinden köylerarası futbol turnuvası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 18:15:31. #1.15#

title