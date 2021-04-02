İpekyolu Belediyesinden 'Kadın Spor Merkezi' açılışı
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İpekyolu Belediyesinden 'Kadın Spor Merkezi' açılışı

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İpekyolu Belediyesinden 'Kadın Spor Merkezi' açılışı

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan ve 9 branşta hizmet verecek olan 'Kadın Spor Merkezi' törenle açıldı.

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Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan ve 9 branşta hizmet verecek olan 'Kadın Spor Merkezi' törenle açıldı.

Bahçıvan Mahallesi Abdurrahmangazi 4. Sokak'ta kadınlara ücretsiz hizmet verecek olan spor merkezinin açılışına, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, AK Parti İpekyolu Kadın Kolları Başkanı Suzan Türkoğlu, Bahçıvan Mahallesi Muhtarı Nurten Sağlam, belediye birim müdürleri, spor salonunda görev yapan antrenörler ve kadınlar katıldı. Zumba, pilates, kardiyo, aerobik step, boks, kick boks, yetişkin jimnastik, latin dansları (salsa, bachata, tango) gibi 9 branşta hizmet veren Kadın Spor Merkezi'nde, toplamda 550 kadın ücretsiz faydalanıyor. 10 profesyonel spor eğitmeninin kurs verdiği merkezde, ayrıca sınırsız ve ücretsiz olarak su, çay, kahve ve bitki çayı ikramı da yapılıyor.

Kadın Spor Merkezi'nin açılışında konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan merkezin ilk olma özelliğine sahip olduğunu belirterek, ilerleyen dönemlerde aynı çalışmanın nüfus yoğunluğunun fazla olduğu farklı mahallelerde de uygulanacağını belirtti. Başkan Vekili Aslan, "Spor hizmeti verilecek olan merkezimize 7'den 70'e kadınlarımızdan fazla talep gelmesi beni son derece memnun etti. Zumba, pilates, kardiyo, aerobik ve birçok alanda spor merkezimiz hizmet veriyor. Bundan sonra bu tür spor merkezlerinin sayısını daha da artıracağız. Şehrin özellikle kalabalık, sitelerin yoğun olduğu, nüfusun yoğun olduğu İkinisan Caddesi, Alipaşa Mahallesi ve diğer mahallelerimizde de yeni çalışmalara yönelik arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Yapacağımız böyle spor merkezlerinin, muadillerinden çok daha ileri düzeyde hizmet vermesini istiyorum ve arkadaşlardan da bunu bekliyorum. Gerek antrenörlerin kalitesinin, gerekse kadın spor merkezinin her türlü ekip ve teçhizatının en ileri düzeyde olmasını bekliyorum. Emeği geçen herkesi, Gençlik ve Spor Müdürümüzü, tüm antrenörlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah çok daha güzel spor merkezleri ile İpekyolu'muzun hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi. - VAN

İpekyolu Belediyesinden 'Kadın Spor Merkezi' açılışı
İpekyolu Belediyesinden 'Kadın Spor Merkezi' açılışı
İpekyolu Belediyesinden 'Kadın Spor Merkezi' açılışı
İpekyolu Belediyesinden 'Kadın Spor Merkezi' açılışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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