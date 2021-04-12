İpekyolu Belediyesinden inşaatlarda sıkı denetim
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İpekyolu Belediyesinden inşaatlarda sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İpekyolu Belediyesinden inşaatlarda sıkı denetim

Van'ın İpekyolu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan inşaatlarda insan yaşamını ve çevreyi korumaya yönelik iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini arttırdı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan inşaatlarda insan yaşamını ve çevreyi korumaya yönelik iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini arttırdı.

Denetimlerini kent genelinde sürdüren Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu sınırları içerisinde bulunan yapıların kontrollerini gerçekleştirerek, kurallara uymayan yapı sahipleri hakkında da ilgili mevzuatlar çerçevesinde işlem yaptırıyor. İş güvenliği kurallarının kaliteyi arttırıcı, insan yaşamını esas alan bir anlayış ile ele alınması gerektiğini belirten yetkililer, gerekli tedbirlerin alınmasının insani bir sorumluluk olduğunu ifade ettiler.

Kanunlara uygun güvenilir yapılar için yoğun bir mesai harcayan İpekyolu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kaçak inşaat ve imara aykırı yapılardan projelerin imara uygunluğuna, asansör kontrollerinden yapım sırasında iş güvenliği önlemlerine kadar pek çok alanda hizmet veriyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bu doğrultuda inşaat sezonunun da başlamasıyla ilçe sınırlarında yapımı devam eden inşaat alanlarını denetleyerek, alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallarla ilgili inşaat sahiplerine, çalışanlarına uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu. İpekyolu ilçesinde mevzuatlara uygun, güvenli ve modern yapıların yapılabilmesi için çalışmaların süreceği belirtildi. - VAN

İpekyolu Belediyesinden inşaatlarda sıkı denetim
İpekyolu Belediyesinden inşaatlarda sıkı denetim
İpekyolu Belediyesinden inşaatlarda sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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