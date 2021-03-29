İpekyolu Belediyesinden gece temizliği: 3 ton çöp toplandı

Van'ın İpekyolu Belediyesi, gecenin geç saatlerinde ilçenin en işlek cadde ve sokaklarında yaptığı temizlik çalışmasında 3 ton çöp topladı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, gecenin geç saatlerinde ilçenin en işlek cadde ve sokaklarında yaptığı temizlik çalışmasında 3 ton çöp topladı.

Belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte başlattıkları bahar temizliğinin yanı sıra trafik yoğunluğunun azaldığı geç saatlerde de temizlik mesaisine devam ediyor. Ekipler, ilk olarak Ali Paşa Mahallesi Suvaroğlu Caddesi'nde 30 personel ile kaldırım temizliği yaptı. Ardından 2 çöp taksi, 2 vakumlu süpürge aracı ve 2 yıkama aracıyla hummalı temizlik çalışması yapan ekipler yaklaşık 3 ton çöp topladı.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Temiz bir çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik gece gündüz demeden temizlik çalışmalarımız devam edecek. Belediye olarak görüntü ve çevre kirliliğine neden olan atıkları ortadan kaldırmak, vatandaşların temiz bir ilçede yaşamalarına olanak sağlamak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Cadde, sokak ve boş arazilere atılan çöpleri toplayarak ilçemizin çehresini güzelleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Çevreyi kirletmesinler. Çöpleri, çöp kutusuna atsınlar ve belirlenen alanlara bıraksınlar. İpekyolu Belediyesi sağlıklı bir gelecek için, çevre koruma ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam edecek" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı