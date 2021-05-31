İpekyolu Belediyesinden evlendirme köşkü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İpekyolu Belediyesinden evlendirme köşkü

İpekyolu Belediyesinden evlendirme köşkü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu Belediyesi, evlenecek çiftlerin nikah törenlerini yapacakları 'Evlendirme Köşkü' yapıyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, evlenecek çiftlerin nikah törenlerini yapacakları 'Evlendirme Köşkü' yapıyor.

İpekyolu Belediyesinin 'Marka bir İpekyolu inşa ediyoruz' projeleri kapsamında yapacağı Evlendirme Köşkü, pek çok özelliği ile evlenecek çiftlere eşsiz bir ortam sunacak. İpekyolu Belediyesi tarafından nikah törenlerinin yapılabilmesi için projelendirilen Evlendirme Köşkü, Van'da bir ilk olma özelliği taşıyor. Düğün yapmak isteyen çiftlerin nikah törenlerinde tüm gereksinimlerini karşılayacak olan projenin, kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, projenin kısa süre içerisinde uygulama aşamasına geçirilerek bitirilmesi talimatını verdiğini ifade etti.

Şerefiye Mahallesi'nde yapılması planlanan proje, özgün mimari yapısı ile 200 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olacak. Proje kapsamında; 88 kişilik nikah alanı, gelin damat merdivenleri, nikah kıyma platformu, idari kata çıkış merdiveni, danışma, güvenlik, engelli wc yer alacak. - VAN

İpekyolu Belediyesinden evlendirme köşkü
İpekyolu Belediyesinden evlendirme köşkü
İpekyolu Belediyesinden evlendirme köşkü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü
Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar İlker Kaleli Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Ünal Aysal Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İpekyolu Belediyesinden evlendirme köşkü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 13:43:16. #1.13#

title