İpekyolu Belediyesinden engelsiz buluşma etkinliği

Van'ın İpekyolu Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Akademisi tarafından özel gereksinimli öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Akademisi tarafından özel gereksinimli öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Akademisi'nde özel gereksinimli öğrenciler için etkinlik düzenlendi. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın da katıldığı etkinlik, kokteyl ile başladı. Öğrencilerin resim, müzik, el sanatları gibi birçok alanda yeteneklerini sergiledikleri etkinlikte, şarkılar seslendirildi, oyunlar oynandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan'ın öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etmesi ile süren etkinlik, yüzlerce balonun gökyüzüne bırakılması ile sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı