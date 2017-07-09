İpekyolu Belediyesinden Çocuklara Gezi Programı

İpekyolu Belediyesi, başarılı öğrenciler ve korunmaya muhtaç çocuklar için gezi programı düzenleyecek.



Belediyeden yapılan açıklamada, program kapsamında, akademik, sanat ve spor alanlarında başarılı olan 60'ı kız 120 öğrenci için Ankara ve Çanakkale, korunmaya muhtaç 80 çocuk için de İstanbul ve Çanakkale gezileri düzenleneceği bildirildi.



Yapılacak olan gezilerde, genç nesillerin vefa ve minnet duygularını olgunlaştırmak, bilgilerini artırmayı amaçlandığı belirtildi.