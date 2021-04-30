İpekyolu Belediyesi'nden çiftçiye tohum desteği

İpekyolu Belediyesi'nden çiftçiye tohum desteği Van'ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kırsal mahallelerdeki çiftçiye nohut ve mısır tohumu dağıtımına başladı.

İpekyolu Belediyesi'nden çiftçiye tohum desteği

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kırsal mahallelerdeki çiftçiye nohut ve mısır tohumu dağıtımına başladı.

Çiftçiye olan desteklerini arttırarak sürdüren İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde bin dekarlık mısır, 500 dekarlık nohut tohumu dağıtımına başladı. Çiftçinin tarımsal anlamda desteklenmesinin önemli olduğunu belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, çiftçiye olan desteklerinin süreceğini ifade etti.

Kırsal kalkınmada her zaman çiftçinin yanı başında olduklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri ise ürün çeşitliliğini arttırarak, çiftçiye destek olma amacını taşıdıkları ve bu çalışmaların önümüzdeki günlerde de arttırılarak sürdürüleceğini belirttiler.

Tarımsal anlamda çiftçinin büyük sorunlarla mücadele ettiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses, çiftçiye olan desteklerinin tohum dağıtımıyla sınırlı tutulmayacağını belirterek, "İpekyolu Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin yanında yer almaya çalıştık. Çiftçimizin desteklenmesi ülke ekonomisinin kalkınması demektir. Bilindiği gibi bölgemiz geneli ve ilimiz özelinde tarımsal üretim sezonu 3-4 ayla sınırlıdır. Bu süreçte çiftçimize tohum desteğinde bulunduk, önümüzdeki günlerde ise sezonluk sebze fidesi dağıtımından makine ve kalifiye teknik personel desteği gibi pek çok alanda çiftçimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL