İpekyolu Belediyesinden bayram öncesi tıraş hizmeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İpekyolu Belediyesinden bayram öncesi tıraş hizmeti

İpekyolu Belediyesinden bayram öncesi tıraş hizmeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde kırsal mahallelerde yaşayan çocukların tıraş edilmesi geleneğini bu bayramda da bozmadı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde kırsal mahallelerde yaşayan çocukların tıraş edilmesi geleneğini bu bayramda da bozmadı.

İpekyolu Belediyesi kapsamlı hijyen tedbirleri altında, kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara berber hizmeti veriyor. Berberlerin tüm hijyen tedbirlerini uygulayarak verdikleri hizmetten, şu ana kadar yaklaşık 500 çocuk faydalandı. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklara, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın bayramlarını kutladığına dair mesajı iletilerek, çikolata ve çeşitli bayramlık hediyeler de verildi.

Pandemi nedeniyle gelenekselleşen tıraş etkinliğinden çocukları mahrum etmek istemediklerini belirten belediye yetkilileri, şu ana kadar 2 köyde 500 çocuğun tıraş edildiğini ve bu çalışmanın diğer köylerde de devam edeceğini belirttiler. - VAN

İpekyolu Belediyesinden bayram öncesi tıraş hizmeti
İpekyolu Belediyesinden bayram öncesi tıraş hizmeti
İpekyolu Belediyesinden bayram öncesi tıraş hizmeti
İpekyolu Belediyesinden bayram öncesi tıraş hizmeti
İpekyolu Belediyesinden bayram öncesi tıraş hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Barış Murat Yağcı
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İpekyolu Belediyesinden bayram öncesi tıraş hizmeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 17:54:46. #1.15#

title