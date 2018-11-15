İpekyolu Belediyesinden 'Atık Pil Toplama' Projesi

Van'ın İpekyolu Belediyesi, çevre bilincini geliştirmeye yönelik projelerine bir yenisini daha ekleyerek, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile ilçe sınırlarındaki okullarda "Atık Pil Toplama" projesi başlattı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, proje kapsamında 1 Ekim 2018'de başlayıp 30 Nisan 2019'da sona erecek bir yarışma düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Yarışma sonuçlarına göre en fazla atık pil toplayan okullarımıza ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli ödüller verilecek. Proje ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza çevreyi koruma bilinci aşılanarak, doğal kaynaklarımızı hızla kirleten zehirli pil atıklarının vereceği zararın önlenmesi hedefleniyor. Ayrıca, özellikle geri dönüşüm açısından bir farkındalık oluşturularak atık pillerin toplanmasında bir rekora imza atılması da projenin hedefleri aras"ndadır" denildi. - VAN