İpekyolu Belediyesinden "Anneme Armağan Olsun" yarışması

Van'ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşların daha verimli ve keyifli vakit geçirebilmesi için düzenlediği yarışmalara bir yenisini daha ekledi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşların daha verimli ve keyifli vakit geçirebilmesi için düzenlediği yarışmalara bir yenisini daha ekledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Anneler Günü nedeniyle "Anneme Armağan Olsun" adlı bir yarışma düzenliyor. İl genelinde düzenlenen "Anne" temalı yarışmaya katılmak isteyen vatandaşların hazırladıkları şiir, anı, şarkı veya videolarını 30 Nisan ile 9 Mayıs tarihleri arasında www.ipekyolu.bel.tr/yarisma_basvuru adresine yollayarak başvuruda bulunabilecekleri belirtildi. Belediyede çalışan annelerden oluşturulan jüri değerlendirme kurulunun yapacağı değerlendirme sonucunun 11 Mayıs tarihinde açıklayacağı bildirildi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Varlıklarıyla her zaman güç bulduğumuz annelerimiz yaşam boyu yol göstericimiz olmuştur. Emeği sevgiye, umudu gerçeğe dönüştüren annelerimiz her zaman hoşgörünün, fedakarlığın, sevginin ve sabrın sınırsız kaynağı olmuştur. Zor günler geçirdiğimiz bugünlerde belediyemizde çalışan annelerimizden oluşan jüri üyelerimizin değerlendireceği 'Anneme Armağan Olsun' yarışması ile annenize karşı duygularınızı anlatan şiir, anı, şarkı gibi videoları çekmek sizden, annelerinize hediye bizden" dedi.

Yarışmada birinciliği elde edene yarım, ikinciliği elde edene çeyrek altın ve üçüncülüğü elde edene ise sürpriz hediye verileceği belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA