İpekyolu Belediyesinden annelere çiçek
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İpekyolu Belediyesinden annelere çiçek

İpekyolu Belediyesinden annelere çiçek
08.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:26

Van'ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kapı kapı dolaşarak kendi seralarında ürettikleri çiçekleri annelere hediye etti.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kapı kapı dolaşarak kendi seralarında ürettikleri çiçekleri annelere hediye etti.

İpekyolu Belediyesi, kendi seralarında mevsimlik çiçek üretiminin yanı sıra İpekyolu'ndaki anneler için de binlerce fesleğen üretti. Fesleğenin anlam olarak "sevgiyi, rahatlığı ve huzuru" ifade eden ve mis gibi kokusuyla ilkbahar mevsiminden sonbahar mevsiminin sonlarına kadar yeşil kalabilen bir bitki türü olduğuna dikkat çeken Park ve Bahçeler Müdürü Yeşim Savu, "Dünyanın en güzel ve hiç solmayan tek çiçeği annedir" sloganı kapsamında üretilen binlerce fesleğeni Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri olarak ilçe sınırlarındaki annelere hediye ettiklerini dile getirdi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu Belediyesindeki tüm anneleri temsilen belediyede çalışanı 5 anneye fesleğen hediye etti. Aslan, "Çok kıymetli annelerimiz, 10 Mayıs Anneler Günü'nüzü şimdiden tebrik ediyorum. Bizler 'Dünyanın en güzel ve hiç solmayan çiçeği annedir' sloganıyla sizlere kendi ellerimizle yetiştirdiğimiz fesleğenleri hediye ediyoruz. Binlerce adedini İpekyolu ilçemizde bulunan annelerimize ulaştırdık. İnşallah bu sıkıntılı süreci atlatır, tekrardan sevgi dolu, şefkat dolu annelerimizin dizlerine başlarımızı koyabilir ve onlara sarılabiliriz. Hepinize saygılar sunuyor, Anneler Günü'nüzü kutluyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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