İpekyolu Belediyesinden Alipaşa Mahallesi'ne kadın spor merkezi
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İpekyolu Belediyesinden Alipaşa Mahallesi'ne kadın spor merkezi

İpekyolu Belediyesinden Alipaşa Mahallesi'ne kadın spor merkezi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın İpekyolu Belediyesi, Alipaşa Kadın Spor Merkezini hizmete açıyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, Alipaşa Kadın Spor Merkezini hizmete açıyor.

İpekyolu Belediyesi, ikinci kadın spor merkezini hizmete açıyor. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatları ile inşasına başlanan ve kısa süre içerisinde tamamlanan Alipaşa Kadın Spor Merkezi, pazartesi günü vatandaşların hizmetine sunuluyor. Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından inşa edilen merkezde, kadınlar hem spor yapacak hem de sosyalleşecek. Pazar günü hariç haftanın 6 günü 09.00 ila 21.00 saatleri arasında hizmet verecek olan merkezin tamamen kadınlara özel olacağı ifade edildi.

Tüm hizmetlerin tamamen ücretsiz olacağı açıklanan merkezde, her biri kendi alanında uzman 10 kadın antrenör tarafından zumba, pilates, aerobik step, boks, kick boks, yetişkin jimnastik, latin dansları (salsa, bachata, tango) branşlarında eğitimleri verilecek. Bunun yanında merkezde ücretsiz ve sınırsız kafeterya, çocuk oyun alanı, mescit, modern giyinme kabinleri, kişiye özel kilitli dolaplar, ultra profesyonel spor malzemelerin kullanıldığı alanlar yer alacak. - VAN

İpekyolu Belediyesinden Alipaşa Mahallesi'ne kadın spor merkezi
İpekyolu Belediyesinden Alipaşa Mahallesi'ne kadın spor merkezi
İpekyolu Belediyesinden Alipaşa Mahallesi'ne kadın spor merkezi
İpekyolu Belediyesinden Alipaşa Mahallesi'ne kadın spor merkezi
İpekyolu Belediyesinden Alipaşa Mahallesi'ne kadın spor merkezi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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