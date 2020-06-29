İpekyolu Belediyesi zabıta merkezi ağını genişletiyor
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İpekyolu Belediyesi zabıta merkezi ağını genişletiyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi hizmetlerin daha kolay yürütülmesi ve vatandaşların taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek amacıyla ilçedeki farklı noktalara zabıta merkezleri kuruyor.

İpekyolu Belediyesi zabıta merkezi ağını genişletiyor
29.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:21

Van'ın İpekyolu Belediyesi hizmetlerin daha kolay yürütülmesi ve vatandaşların taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek amacıyla ilçedeki farklı noktalara zabıta merkezleri kuruyor.

Sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İpekyolu Belediyesi; vatandaşların taleplerine, şikayetlerine daha hızlı yanıt verebilmek ve seyyar satıcılarla daha etkin mücadele etmek amacıyla ilçenin 6 ayrı noktasına zabıta merkezi kuruyor. Özellikle insan ve araç yoğunluğunun olduğu Kazım Karabekir Caddesi Numune Sokak, Cumhuriyet Caddesi Sanat Sokağı, Ordu Caddesi Ulu Camii yanı ile Ahmed-i Hanı Parkı, Zübeyde Hanım Caddesi Zeki Güzel Hamamı yanı, Şehit Polis Ahmet Çam Parkı ve Bostaniçi Fahrettin İnan Parkı'nda kurulacak zabıta merkezleri ile çevre denetimleri çok daha hızlı bir şekilde yapılabilecek.

"Amaç daha etkin mücadele"

Belediye olarak amaçlarının vatandaşlara hızlı ve etkin bir şekilde hizmet vermek olduğunu belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Belediye hizmet binasında bulunan zabıta müdürlüğümüz dışında, ilçemizde insan yoğunluğunun fazla olduğu, daha işlek sokak ve caddelerde zabıta merkezleri kuruyoruz. Kurulacak olan bu merkezlerle zabıta personelimizin kaldırım işgali yapan esnafla ve seyyar satıcılarla daha etkin mücadele vermesini hedefliyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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