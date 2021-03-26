İpekyolu Belediyesi yaşlıları unutmadı
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İpekyolu Belediyesi yaşlıları unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İpekyolu Belediyesi yaşlıları unutmadı

Van'ın İpekyolu Belediyesi, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla müzikli etkinlik düzenledi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla müzikli etkinlik düzenledi.

Belediyeye bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yaşlılık konusunda sosyal farkındalığı arttırmak, toplumsal dayanışmaya katkı sağlamak amacıyla özel bir organizasyon düzenlendi. Organizasyonda kadınlar Van türküleri söyleyip, kahvaltı yaptı.

Van Sanayici ve İş Kadınları Derneği Başkanı Özge Burak Değer, bu anlamlı günde yaşlı bireylerle bir arada oldukları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok anlamlı bir günde bir aradayız. Kadın ve Aile Müdürlüğü ile Van Sanayici ve İş Kadınları Derneği olarak beraber düzenlediğimiz bu anlamlı günde bir aradayız. Bize her türlü desteği sunan, yaşlılarımızı baş tacı eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Fatma Öner isimli vatandaş da, böyle bir organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, İpekyolu Belediyesine yaşlıları önemsediği için teşekkür etti.

Programın sonunda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından etkinliğe katılanlara çeşitli hediyeler verildi. - VAN

İpekyolu Belediyesi yaşlıları unutmadı
İpekyolu Belediyesi yaşlıları unutmadı
İpekyolu Belediyesi yaşlıları unutmadı
İpekyolu Belediyesi yaşlıları unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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