İpekyolu Belediyesi soğuk havayı mini konserle ısıtıyor
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İpekyolu Belediyesi soğuk havayı mini konserle ısıtıyor

27.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 27.12.2020 09:48
İpekyolu Belediyesi soğuk havayı mini konserle ısıtıyor

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi, korona virüs nedeniyle hafta sonunu evde geçiren vatandaşların keyifli vakit geçirebilmeleri için mahalle ve sokaklarda mini konserler düzenlemeye devam ediyor.

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi, korona virüs nedeniyle hafta sonunu evde geçiren vatandaşların keyifli vakit geçirebilmeleri için mahalle ve sokaklarda mini konserler düzenlemeye devam ediyor.

İpekyolu Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evlerinde kalan ilçe sakinlerinin keyifli vakit geçirmesi için soğuk havaya rağmen müzik sistemli araçlarla ilçeye bağlı cadde ve sokaklarda mini konser düzenliyor. Vanlı müzisyenlerden oluşan grup, etkinliğin ilk haftasında Hafıziye, Şerefiye, Vali Mithat Bey ve Seyit Fehim Arvasi mahallesinde müzik dinletisi gerçekleştirirken, ikinci haftada ise Halilağa ve Selimbey mahallesindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Türkçe, Kürtçe hareketli şarkıların seslendirildiği konsere mahalle sakinleri de balkonlara, pencerelere çıkarak halaylarla, alkışlarla eşlik ederken; bazı vatandaşlarda ellerindeki Türk bayraklarıyla bu coşkuya ortak oldu. Birçok kişi ise ellerindeki cep telefonuyla eğlenceli o anları kaydetti. Mini konserde yetkililer tarafından sık sık 'Evde Kal' çağrısı da yapıldı.

"Mini konser etkiliği devam edecek"

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, mini konser etkinliğinin kısıtlamalar sona erene kadar, her hafta sonu farklı mahallelerde ve sokaklarda devam edeceğini belirterek; bu zorlu süreçte vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını ifade ettiler. İlçe sakinleri de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye çalışanlarına teşekkür etti. - VAN

İpekyolu Belediyesi soğuk havayı mini konserle ısıtıyor
İpekyolu Belediyesi soğuk havayı mini konserle ısıtıyor
İpekyolu Belediyesi soğuk havayı mini konserle ısıtıyor
İpekyolu Belediyesi soğuk havayı mini konserle ısıtıyor
İpekyolu Belediyesi soğuk havayı mini konserle ısıtıyor
İpekyolu Belediyesi soğuk havayı mini konserle ısıtıyor
İpekyolu Belediyesi soğuk havayı mini konserle ısıtıyor
İpekyolu Belediyesi soğuk havayı mini konserle ısıtıyor
İpekyolu Belediyesi soğuk havayı mini konserle ısıtıyor
İpekyolu Belediyesi soğuk havayı mini konserle ısıtıyor
İpekyolu Belediyesi soğuk havayı mini konserle ısıtıyor
İpekyolu Belediyesi soğuk havayı mini konserle ısıtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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