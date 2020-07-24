İpekyolu Belediyesi "Sanat Sokağı Projesi" için ihale sürecini başlattı Van'ın İpekyolu Belediyesi, prestij projeleri kapsamında kente kazandırmayı planladığı "Sanat Sokağı" yenileme çalışmaları için ihale sürecini başlattı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, prestij projeleri kapsamında kente kazandırmayı planladığı "Sanat Sokağı" yenileme çalışmaları için ihale sürecini başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce düzenlenen toplantıyla tanıtımı gerçekleştirilen projenin ihale süreci Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden başladı.

Projenin kente değer katacağını belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, projeyi iki etap halinde çalıştıklarını bu kapsamda Sanat Sokağı'nda ve çevresindeki alanlarda ışıklandırma, peyzaj, sokak iyileştirme ile kaldırım ve alt yapı çalışmaları yapacaklarını aktardı.

Cumhuriyet caddesinden giriş yapıldığında sanatsal figürleri yoğun kullanacaklarını belirten Aslan, "Parkın tam karşısında Sanat Galerisi bizi karşılayacak. Sanat Galerisi büyük bir görselliğe sahip olacak. Parkın duvarlarında ünlü şair ve yazarlardan sözler ve şiirler olacak. Orta bölümde insanların dinlenebileceği, kitap okuyabileceği bir alan olacak. Bu alanda çocukların rahat hareket edebileceği alanlar bulunacak. Ortada ise küçük havuzlar ile müzik dinletisinin yapılacağı alanlar bizi bekliyor olacak. Sanat sokağında ise Van'ı temsil ettiğini düşündüğümüz, hareket etmeyen bir fayton ile önünde bir at heykeli bulunacak. Bu nostaljik temanın yanında isteyenler fotoğraf çektirebilecek. Çevredeki dükkanların cephe giydirmeleri tek tip yapılacak. Burada dükkanların, iş yerlerinin, binaların cephe giydirmelerini ise mülk sahipleri yapacak." diye konuştu.

Kaynak: AA