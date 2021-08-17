İpekyolu Belediyesi Sanat Galerisi'ni açılışa hazırlıyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kısa süre önce yapımına başladığı Sanat Galerisi açılışa hazırlıyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kısa süre önce yapımına başladığı Sanat Galerisi açılışa hazırlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde inşa edilen Sanat Galerisi pek çok sergi ve sanatsal çalışmalara ev sahipliği yapacak.

Kentin kültür sanat yaşamında önemli bir açığı kapatacak olan galeri, modern mimarisiyle de kentin en çok ziyaret edilen mekanlarından biri olacak.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Sinan Aslan, kente güzel bir yapıyı kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Galerinin açılışını kısa sürede yaparak vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirten Aslan, Sanat Galerisi'nin yenilenen Sanat Sokağı ile bir bütünlük oluşturacağına dikkati çekti.

Sanat Sokağı'nın da adına yakışır şekilde yeniden dizayn edildiğini aktaran Aslan, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Sanatsal figür ve temaların ön planda tutulduğu galerinin bulunduğu Sanat Sokağında da yol yenileme çalışmaları, dekoratif aydınlatmalar, peyzaj uygulaması ile sokak boyu cephe giydirmeleri yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu