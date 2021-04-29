İpekyolu Belediyesi Online Kitap Okuma Yarışması
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İpekyolu Belediyesi Online Kitap Okuma Yarışması

İpekyolu Belediyesi Online Kitap Okuma Yarışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen "Online Kitap Okuma Yarışmasında" dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen "Online Kitap Okuma Yarışmasında" dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İpekyolu Belediyesinin toplantı ve konferans salonunda düzenlenen törene; İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan, yarışma sorularını hazırlayan öğretmenler ve kazanan öğrenciler katıldı. Kitap okuma yarışmasını düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve çalışanlarını tebrik eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, yarışmanın lise ve ortaokul kategorilerinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Yaklaşık bin 500 öğrencinin katılımıyla online kitap okuma yarışması düzenledik. Ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı yarışmada dereceye giren bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Kitap okuma alışkanlığını teşvik etme amaçlı, böylesi yarışmalarımız devam edecek" dedi.

Konuşmaların ardından yarışmanın kazananları tablet ve kitap setlerini, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın elinden aldı.

Lise ve ortaokul öğrencilerinden 1, 2 ve 3'üncüye tablet, 4 ve 5'inciye ise kitap seti hediye edildi. - VAN

İpekyolu Belediyesi Online Kitap Okuma Yarışması
İpekyolu Belediyesi Online Kitap Okuma Yarışması
İpekyolu Belediyesi Online Kitap Okuma Yarışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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