İpekyolu Belediyesi okul yoluna köprü yaptırdı
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İpekyolu Belediyesi okul yoluna köprü yaptırdı

Van'ın İpekyolu Belediyesi, Ilıkaynak Mahallesi'ndeki okul yolu sorununu menfez köprüyle çözüme kavuşturdu.

İpekyolu Belediyesi okul yoluna köprü yaptırdı
24.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:26

Van'ın İpekyolu Belediyesi, Ilıkaynak Mahallesi'ndeki okul yolu sorununu menfez köprüyle çözüme kavuşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yağmur ve kar sularının etkili olduğu günlerde sel tehlikesi yaşanan, ulaşım güçlüğü çeken ve tarım arazileri tahrip olan Ilıkaynak Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, köy okuluna giden yolun dere bölümüne menfez köprü inşa edildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediyeye yapılan talep doğrultusunda söz konusu mahallede çalışma başlattıklarını söyledi.

Aslan, "Sel riski olan ve her sene bu kabusu yaşayan mahalle sakinlerimizin bu sorununu çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kırsal mahallelerimizde menfez çalışmalarımızın yanı sıra bir çok alanda yürüttüğümüz alt yapı çalışmaları devam ediyor." dedi.

Mahalle Muhtarı Murat Beyaztaş da hizmetlerden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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