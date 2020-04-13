İpekyolu Belediyesi'nin 65 yaş üstü vatandaşlara yardımları sürüyor İpekyolu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Vefa Sosyal Destek Gurubu, İpekyolu Belediyesi, Sosyal ve Yardım Hizmetleri Müdürlüğü'nün desteğiyle oluşturulan 29 ekiple 2 bin 958 kişiye ulaşıldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve belediye personellerimiz görevlerinin başındalar. Ayrıca bu süreçte yardıma muhtaç olan vatandaşlarımıza destek olmak için İpekyolu Belediyesi, Sosyal ve Yardım Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla gıda kolisi ve temel hijyen desteğinde bulunan Vefa Sosyal Destek Gurubumuz, koronavirüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında alınan karantina ve sokağa çıkma yasakları son buluncaya kadar vatandaşlarımızın mağdur olmaması için görev başında olacak."

Kaynak: AA